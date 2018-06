Canadá amplia buscas por suspeito de matar 3 policiais

A polícia cercou uma grande área ao norte da cidade e alertou residentes para que fiquem dentro de suas casas. Um grande carro blindado da polícia entrou na área na manhã desta quinta-feira.

Habitantes da pequena cidade de 70 mil pessoas na província de New Brunswick, costa leste do país, foram orientados a não publicar na Internet as locações de autoridades policiais, temendo que isso estivesse ajudando o homem.

Justin Bourque, 24 anos, tem sido o alvo de uma caçada policial desde a noite de quarta-feira, após três policiais terem sido mortos e outros dois levados ao hospital - acredita-se que não corram risco de vida.

A imprensa local publicou uma fotografia de um homem em roupa de camuflagem e carregando um rifle. A Reuters não pôde imediatamente autenticar a foto.

Episódios como esse são raros no Canadá, que possui regras mais rígidas para posse de armas do que, por exemplo, os Estados Unidos, e as mortes provocaram grande comoção nas mídias sociais.

(Por Jeffrey Hodgson e Cameron French em Toronto e David Ljunggren em Ottawa)