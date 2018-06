Canadá prepara mudança na contratação de empregados estrangeiros, diz mídia

O governo vai limitar o número de trabalhadores estrangeiros que empresas podem ter com base no número total de empregados, segundo reportagem do Globe and Mail. A expectativa é que se reduza pela metade a mão de obra barata trazida para o país a cada ano. Esse total de trabalhadores no ano passado foi 31 mil.

O governo tem sido pressionado a fazer mudanças no programa de trabalhadores estrangeiros temporários, depois de relatos de abusos cometidos por empregadores.

Em abril, o Canadá havia dito que não permitiria mais que restaurantes contratassem novos trabalhadores estrangeiros temporários, até que o programa fosse revisto.

Na época, o governo disse que o país considerava reformas para garantir que os empregadores recrutassem e treinassem canadenses.

(Por Euan Rocha)