Canadense morre de gripe aviária H5N1 ao voltar da China

Em declaração à imprensa em Ottawa, autoridades disseram que se tratava de um caso isolado e que representava um risco mínimo para o público em geral. A variedade H5N1, normalmente transmitida pelo contato com aves infectadas, mata cerca de 60 por cento dos infectados, acrescentaram.

A pessoa, que viajou à China em dezembro, morreu na província de Alberta, no oeste do país, em 3 de janeiro. Funcionários advertiram aos canadenses para que evitem entrar em contato com aves na China.

O Ministério da Saúde em Alberta disse em comunicado que em 2013 houve 38 casos mundiais de gripe aviária H5N1 relatados à Organização Mundial de Saúde (OMS) e 24 mortes.

(Reportagem de David Ljunggren)