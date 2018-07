Capelão americano é acusado de pagar por sexo com prisioneiro

NOVA YORK - Um capelão do Departamento de Correção da cidade de Nova York foi detido após ser acusado de pagar a um preso para ter sexo com ele em duas ocasiões, informou na segunda-feira, 11, a imprensa americana.

O sacerdote Frank DeTucci, de 70 anos, que era o capelão de uma prisão no condado de Queens, supostamente pagou US$ 120 e US$ 150 ao prisioneiro para que este fizesse sexo oral nele, assinala a edição digital do diário New York Post.

De acordo com o jornal, as relações teriam ocorrido no escritório do capelão no Centro Correcional Queensboro, em Long Island City, no condado de Queens, onde havia mínima segurança.

O último encontro sexual teria acontecido em 5 de julho, indica o rotativo.

O sacerdote, que foi contratado como capelão em 1992 e tinha vencimentos de US$ 79.819 por ano, foi detido no domingo. Após a apresentação das acusações de ato sexual criminoso e outros delitos, DeTucci foi suspenso de seu posto de trabalho sem direito a salário.