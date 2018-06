Casa Branca alerta que Obama vetará novas sanções contra Irã se Congresso aprová-las

"Nós não acreditamos que agora seja o momento de aprovar nenhuma nova lei com sanções no Congresso", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, durante um encontro com a imprensa.

"É muito importante evitar adotar qualquer ação que possa potencialmente afetar a oportunidade de uma solução diplomática."

Se o Congresso aprovar a legislação apresentada nesta quinta-feira ao Senado, o presidente irá vetá-la, disse Carney.

"Nós não achamos que essa ação seja necessária, nós não achamos que será aprovada, e se fosse aprovada, o presidente a vetaria", afirmou.

Senadores dos EUA apresentaram nesta quinta-feira um projeto para impor sanções ao Irã se o país romper os termos de um acordo provisório firmado no mês passado em Genebra, pelo qual o governo iraniano concordou em restringir seu programa nuclear.

(Reportagem de Mark Felsenthal e Roberta Rampton)