O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, disse em entrevista que as tensões no país são um resultado direto da falha do governo em tomar conhecimento das "legítimas" reivindicações de seu povo.

Os Estados Unidos apelaram para que o governo ucraniano revogue a legislação antidemocrática recentemente aprovada, disse Carney.

(Reportagem de Jeff Mason e Roberta Rampton)