Casa Branca anuncia captura de suspeito por ataque em Benghazi

"Nós deixamos claro desde que o ataque covarde ocorreu em nossa unidade que faríamos todo o possível para encontrar, prender e levar à justiça os que perpetraram a ação", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, a repórteres que viajam com o presidente Barack Obama a bordo do avião presidencial, conhecido com 'Air Force One".

A Casa Branca informou ainda que o suspeito está sendo mantido em local seguro fora do território líbio. "A captura de Abu Khatallah não é o fim desse esforço, mas é um marco importante."

Carney disse que o suspeito foi um dos principais responsáveis pelos ataques de 2012, mas não deu mais detalhes.