Casa Branca anuncia US$ 7 mi para reconstrução de parte do leste da Ucrânia O vice-presidente norte-americano, Joe Biden, disse nesta segunda-feira ao primeiro-ministro ucraniano, Arseny Yatseniuk, que os Estados Unidos irão fornecer quase 7 milhões de dólares em ajuda para reconstrução de algumas partes do leste da Ucrânia, incluindo 1 milhão de dólares em novo auxílio, afirmou a Casa Branca.