Casa Branca deve pedir bilhões ao Congresso para recuperação após passagem do Sandy

Fontes do Congresso disseram que não há indicação clara do tamanho do pedido, mas alguns disseram que provavelmente será de pelo menos 11 bilhões de dólares.

O fundo de alívio a desastres da Agência Federal de Gestão de Emergência (Fema, na sigla em inglês) teve acesso a cerca de 7,8 bilhões dólares conforme Sandy atingiu a Costa Leste dos EUA em 29 de outubro, causando destruição generalizada no litoral de Nova York e Nova Jersey.

Parlamentares e analistas disseram que o Congresso terá de reforçar o endividado Programa Nacional de Seguros para Enchentes em face de pagamentos que chegam a 12 bilhões decorrentes de Sandy, classificado como o segundo pior desastre na história dos EUA.

O líder da maioria no Senado dos EUA, Harry Reid, quando perguntado sobre o pedido de financiamento adicional pós-Sandy, disse: "Bem, nós não podemos fazer nada com o pacote de ajuda de desastres até chegar algo da Casa Branca, e me disseram que estará tão logo quanto amanhã ou no dia seguinte."

Os legisladores de ambos os partidos expressaram apoio para a prestação de socorro adicional após a passagem de Sandy, mas um pedido grande de financiamento do presidente Barack Obama poderia ser prejudicial para as já tensas negociações sobre o aumento de impostos e cortes de gastos automáticos no fim do ano.

Uma autoridade da Casa Branca disse que o governo já direcionou mais de 1,9 bilhão para financiar a reação à supertempestade e para esforços de recuperação. Isto inclui 960 milhões dólares em assistência direta aos indivíduos afetados por Sandy.

Na segunda-feira, o governador de Nova York, Andrew Cuomo disse que o Estado precisará de 41,9 bilhões de dólares, incluindo 32,8 bilhões dólares para os custos de assistência e reparos de danos e outros 9,1 bilhões dólares para mitigar o dano potencial de tempestades futuras.

Nova Jersey sofreu perdas totais de pelo menos 29,4 bilhões, disse o governador Chris Christie, na sexta-feira.

(Reportagem adicional de Jeff Mason)