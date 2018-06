Casa Branca diz que não há diálogo bilateral agendado com Irã

"Estamos abertos para considerar negociações bilaterais, mas não temos nada programado e não temos acordos com os iranianos para fazer isso", Carney disse a repórteres. "Não há nada agendado. Não há acordo."

O jornal "The New York Times" publicou no domingo, citando funcionários do governo norte-americano, que Estados Unidos e Irã haviam concordado em princípio a negociações bilaterais sobre o programa nuclear iraniano, mas ambas as partes negaram a reportagem.

Durante o último debate para a eleição presidencial na noite de segunda-feira, Obama disse que há muito tempo ofereceu à República Islâmica a possibilidade de discussões bilaterais, um ponto que Carney reiterou, dizendo: "estivemos e estamos abertos a buscar negociações se e quando os iranianos levarem a sério manter negociações".

