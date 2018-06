Casa Branca é reaberta após ser brevemente esvaziada

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tinha acabado de deixar a Casa Branca a bordo do helicóptero Marine One para Camp David, o retiro presidencial na cidade vizinha de Maryland, quando funcionários armados e uniformizados do Serviço Secreto determinaram que a imprensa e integrantes da equipe da Casa Branca deixassem o local.

Eles foram autorizados a regressar depois de cerca de meia hora, disse a testemunha.

Um funcionário do Serviço Secreto afirmou que o alerta foi provocado por um intruso que pulou a cerca da Casa Branca.

(Reportagem de Jeff Mason)