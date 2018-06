Casa Branca investiga como nome de funcionário da CIA vazou para a mídia O chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos, Denis McDonough, pediu ao conselheiro da Casa Branca para investigar como o nome de um oficial do alto escalão da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) no Afeganistão foi divulgado em uma lista entregue à mídia, disse uma porta-voz nesta terça-feira.