Casa Branca: Obama autorizou ataque em área perto de represa no Iraque A Casa Branca disse neste domingo que o presidente Barack Obama informou ao Congresso que tinha autorizado ataques aéreos dos Estados Unidos no Iraque para ajudar a retomar o controle da represa de Mosul, o que ele disse que era consistente com seu objetivo de proteger cidadãos norte-americanos no país.