Casa Branca vê progresso no Congresso para que EUA treine oposição síria ao Estado Islâmico O chefe de gabinete da Casa Branca, Denis McDonough, disse neste domingo que está satisfeito com o progresso na obtenção de autoridade do Congresso dos Estados Unidos para que o país treine e equipe a oposição síria para combater militantes do Estado Islâmico.