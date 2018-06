Casal de adolescentes dos EUA é capturado suspeito de crimes interestaduais

Dalton Hayes, 18, estava sendo mantido em uma prisão e Cheyenne Phillips, 13, que fugiu de Kentucky com ele há cerca de duas semanas, foram entregues ao Departamento de Crianças e Famílias da Flórida, disseram as autoridades.

Hayes e Cheyenne renderam-se sem incidentes depois que foram cercados por policiais locais em um estacionamento em Panama City Beach, na Flórida.

Hayes era procurado por um mandado de Kentucky por acusações de interferência com a guarda dos filhos. Autoridades já começaram o processo para levá-los de volta para Kentucky, onde poderão enfrentar várias acusações criminais, de acordo com um comunicado do gabinete xerife da região de Grayson, em Kentucky.

Cheyenne foi dada como desaparecida em 3 de janeiro por seu pai e os adolescentes estavam em fuga há cerca de duas semanas, disse o escritório do xerife, acrescentando que ninguém ficou ferido durante a caça ao par.

Os adolescentes são suspeitos de roubar um carro em torno de 11 de janeiro, em Kentucky, e conduzi-lo a uma fazenda de gado, causando milhares de dólares em danos materiais, disse o gabinete do xerife.

Eles são suspeitos de, em seguida, pegar um caminhão Toyota vermelho, que tinha uma arma de fogo em seu interior, e fugir cerca de 600 quilômetros para Carolina do Sul. Eles foram capturados em um vídeo de vigilância da loja Walmart em Manning, Carolina do Sul, onde a polícia acredita que eles passaram dois cheques roubados, disseram as autoridades.

O caminhão vermelho foi encontrado abandonado na quarta-feira em Henry County, Georgia, e uma caminhonete Toyota Tundra 2001 foi roubada com duas armas de fogo a uma curta distância do caminhão, segundo a polícia local.

Eles estavam dormindo na picape prata quando as autoridades capturaram-nos.

(Reportagem adicional de David Bailey em Minneapolis)