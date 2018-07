Caso extraconjugal faz diretor da CIA renunciar ao cargo

Petraeus disse que deixa o cargo por conta de uma caso extraconjugal.

"Depois de estar casado por mais de 37 anos, mostrei julgamento extremamente ruim ao me envolver em um caso extraconjugal. Tal comportamento é inaceitável tanto para um marido quanto para um líder de uma organização como a nosssa", afirmou ele.

Obama aceitou a renúncia de Petraeus, a quem chamou de um dos mais destacados generais de sua geração, e expressou confiança de que a CIA continuará a prosperar.

"Estou completamente confiante de que a CIA vai continuar a prosperar e cumprir sua essencial missão. Tenho a mais absoluta confiança no diretor interino Michael Morell", disse o presidente em comunicado.

Petraeus, um ex-comandante militar altamente condecorado, assumiu a CIA em 2011. A saída repentina dele parece encerrar a carreira pública de um homem que desempenhou papel importante na guerra do Iraque e liderou as tropas dos EUA e da Otan no Afeganistão.

"A decisão de Dave de renunciar representa a perda de um dos servidores públicos mais respeitados da nação", disse Clapper em comunicado, no qual não menciona a causa da renúncia.

Obama afirmou ainda que seus pensamentos e orações estão com Petraeus e sua mulher. "Desejo a eles o melhor neste momento difícil", afirmou.

(Reportagem de Tabassum Zakaria)