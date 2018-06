Centenas de voos são cancelados por tempestade no leste dos EUA

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA previu de 30,5 a 46 centímetros de neve no Estado da Nova Inglaterra, enquanto a tempestade se movia para o leste a partir dos Grandes Lagos, onde provocou mais de 30,5 cm de neve em partes de Michigan.

A frente fria foi acompanhada por uma chuva forte e gelada. O vale do rio Ohio e a região Nordeste dos EUA estão sob alerta de tempestade.

Há previsão de neve para Nova York, Vermont e New Hampshire, com ventos de até 48 km/h, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

Cerca de 200 voos de companhias aéreas dos EUA agendados para esta quinta-feira foram cancelados com um dia de antecedência, de acordo com o FlightAware.com, site que monitora voos.

A American Airlines foi a companhia mais atingida, com cerca de 30 voos. Na quarta-feira, 1.500 voos foram cancelados nos EUA.

A tempestade provocou nevasca recorde no norte do Texas e em Arkansas, antes de avançar sobre o Sul dos EUA no dia do Natal e depois partir em direção norte. A frente fria provocou tornados e deixou quase 200 mil pessoas sem energia em Arkansas e Alabama.

Ao menos cinco pessoas morreram em acidentes rodoviários provocados pelo clima, segundo a polícia.

(Reportagem de Ian Simpson e Neale Gulley)