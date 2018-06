Chefe de Defesa dos EUA inicia primeira viagem à América Latina

Hagel, que se reunirá com os ministros da Defesa canadense e mexicano na Cidade do México antes de viajar para a Guatemala, disse que a visita de três dias vai lhe proporcionar uma oportunidade para se concentrar na construção de relacionamentos em uma área vital que costuma receber pouca atenção.

"A região é importante para os Estados Unidos", disse Hagel a jornalistas a bordo de seu avião para Cidade do México. "Não creio que ao longo dos anos nós tenhamos provavelmente feito o suficiente para nos aproximarmos de nossos parceiros latino-americanos."

Ele disse que isso ocorreu em parte porque as relações dos Estados Unidos na região têm sido estáveis e boas nos últimos anos, por isso Washington tende a voltar sua atenção para pontos de conflito do mundo.

O chefe da defesa dos EUA chegou ao México nesta quarta-feira à tarde para conversações na quinta-feira com seus colegas canadenses e mexicanos. É a segunda reunião trilateral dos ministros, dois anos depois da reunião inaugural do grupo.

Hagel disse que o encontro seria uma oportunidade para acrescentar "músculos e tendões" ao crescente relacionamento, possivelmente estabelecendo um secretariado para ajudar na orientação e acompanhamento por meio de sessões regulares.

O chefe do Pentágono vai viajar também para a Guatemala na noite de quinta-feira. Ele se reunirá com altos funcionários do governo guatemalteco na sexta-feira e observará exercícios militares.

Os militares dos EUA e outros departamentos governamentais têm ajudado a Guatemala a desenvolver uma força-tarefa interinstitucional, envolvendo militares, policiais e autoridades judiciais inseridas no esforço para reduzir o tráfico de entorpecentes e de seres humanos, além de outros crimes.

"Não há nada como realmente sair e passar algum tempo nesses países para que eles possam ver que estamos empenhados em levar adiante alguns desses programas", disse Hagel.

"Eu de fato sinto fortemente ... que essa capacitação dos parceiros é realmente de extrema importância para o nosso futuro e acho que para a estabilidade do mundo", acrescentou.

A visita à América Latina ocorre apenas dois dias depois que o Departamento de Estado dos EUA notificou o Congresso de que pretende aprovar a venda de helicópteros Black Hawk no valor de cerca 680 milhões dólares para o México, para ajudar na luta contra o narcotráfico e o crime organizado.

Autoridades norte-americanas disseram que o Congresso tem 30 dias para responder se concorda com a proposta de venda.

Altos funcionários de defesa dos EUA afirmaram que a venda é importante para o país porque o México comprou muitas vezes no passado helicópteros russos.