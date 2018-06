Chefe de direitos humanos da ONU pede reavaliação de questões raciais nos EUA após caso de Ferguson As autoridades dos Estados Unidos devem reavaliar como as questões raciais afetam a aplicação da lei e a Justiça, visando lidar com uma "profunda e purulenta" desconfiança presente em alguns setores da população, disse o alto comissário de Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, em comunicado divulgado nesta terça-feira.