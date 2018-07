Chefe do Estado-Maior do EUA liga para pastor sobre vídeo O general Martin Dempsey, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, falou com o pastor Terry Jones por telefone, nesta quarta-feira, e pediu que ele retire seu apoio ao vídeo que retrata o profeta Maomé e motivou protestos violentos, incluindo um ataque que matou o embaixador dos EUA na Líbia.