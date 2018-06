Chefe do Pentágono ordena revisão da Justiça em áreas de guerra

Embora o Pentágono tenha dito que a decisão não estava relacionada com nenhum caso específico, ela foi tomada depois de uma série de incidentes no Afeganistão que revoltou a população local, incluindo um caso em que um soldado é suspeito de ter matado 16 moradores de um vilarejo, com disparos frenéticos.

"Não há nenhum caso que tenha motivado isto", disse o principal advogado do Pentágono, Jeh Johnson.

Panetta pediu a um subcomitê de uma área jurídica recentemente criada no Pentágono que analise casos na última década nos quais as forças norte-americanas cometeram crimes contra civis no Iraque e Afeganistão para ver se os procedimentos judiciais precisam ser melhorados.

(Reportagem de David Alexander)