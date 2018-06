Chefe do Pentágono vai ao Paquistão discutir segurança e drones

O secretário de Defesa norte-americano, Chuck Hagel, discutiu nesta segunda-feira o uso de aviões não tripulados norte-americanos contra militantes em áreas remotas do Paquistão, durante a primeira visita de um chefe do Pentágono ao país asiático em quase quatro anos.

Os EUA têm uma relação complicada com o Paquistão, em parte por causa dos bombardeios norte-americanos com os chamados drones contra redutos de militantes islâmicos em áreas tribais do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão.

Islamabad diz que os ataques com drones matam muitos civis e violam a soberania do país.

Durante a visita, Hagel se reuniu com o primeiro-ministro Nawaz Sharif e com outros funcionários graduados, inclusive o recém-nomeado comandante das Forças Armadas, Rafeel Sharif. Nenhum dos participantes divulgou detalhes da conversa.

"O primeiro-ministro... transmitiu a profunda preocupação do Paquistão com a continuidade dos ataques com drones, salientando que os bombardeios com drones são contraproducentes para os nossos esforços de combater o terrorismo e o extremismo de forma duradoura", limitou-se a dizer a chancelaria local em nota. / REUTERS