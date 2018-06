Chefe eleitoral do Arizona recebe dados sobre nascimento de Obama

Ken Bennett, que é copresidente da campanha do candidato republicano Mitt Romney no Arizona, havia feito a solicitação às autoridades do Havaí em 30 de março em nome de mais de 4 mil eleitores, informou o gabinete.

Bennett afirmou em comunicado que recebeu a verificação sobre o nascimento de Obama das autoridades do Havaí na terça-feira, em lugar de uma certidão de nascimento.

"Na noite de ontem nosso gabinete recebeu a verificação... das autoridades no Departamento de Saúde do Havaí que solicitamos em março", disse Bennett.

"Eles confirmaram oficialmente que a informação na cópia da certidão de nascimento do presidente coincide com o registro original nos arquivos deles... considero a questão encerrada", acrescentou.

A maioria dos críticos republicanos a Obama desistiu de levar adiante as acusações de que ele não tenha nascido nos Estados Unidos.

Em abril de 2011, Obama divulgou uma versão mais longa de sua certidão de nascimento a fim de acabar com as especulações de que ele não nasceu no país, como exigido pela Constituição dos Estados Unidos para que alguém se torne presidente do país.