Cidade nos EUA aprova lei que exige de residentes ter armas

A ordem, aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de Nelson, é simbólica, no entanto, já que não há nenhuma penalidade pelo descumprimento, de acordo com o vereador Duane Cronic, que introduziu a medida no mês passado.

A lei serve como uma expressão de apoio ao porte de armas e envia uma mensagem a eventuais criminosos, disse Cronic.

A medida foi aprovada em meio a um debate sobre leis de armas nos Estados Unidos, após o tiroteio em dezembro no qual um atirador matou 26 pessoas em uma escola primária.

A determinação em Nelson exclui criminosos já condenados, residentes com deficiência física ou mental e aqueles que não acreditam no porte de armas de fogo, disse Cronic.

A criminalidade em Nelson, que tem apenas um policial, é constituída sobretudo de furtos, disse Cronic. Em torno de 1,3 mil pessoas vivem na cidade, cerca de 80 km ao norte de Atlanta.

No mês passado, regulamentos similares foram rejetidaos nas pequenas cidades de Byron e Sabbatus, no estado do Maine.