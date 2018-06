Cinco feridos em acidentes em eventos de armas em 3 estados dos EUA

Os disparos acidentais ocorreram em meio a um debate nacional sobre o controle de armas que veio à tona depois que um homem armado com um rifle matou 20 alunos de uma escola primária e seis adultos no mês passado em um colégio de Connecticut. Foi o maior ataque de uma onda de incidentes do tipo no ano passado.

Nenhuma das cinco pessoas feridas em acidentes de sábado - na Carolina do Norte, Ohio e Indiana - correm risco de vida.

Os disparos ocorreram em um dia de manifestações em todo o país pelos defensores do porte de armas, que dizem que o direito de possuir armas de fogo está sob ataque em propostas do presidente Barack Obama para reduzir a violência armada.

O acidente na Carolina do Norte ocorreu quando Gary Lynn Wilson, de 36 anos, aproximou-se da entrada do Dixie Gun and Knife Show em Raleigh para a inspeção de sua arma pessoal, de acordo com o Departamento de Agricultura da Carolina do Norte, que promoveu o evento. A espingarda disparou quando ele estava abrindo o seu estojo, disse o comunicado do departamento.

Dois participantes do evento foram feridos - um homem de 50 anos e uma mulher de 54 anos de idade - assim como um policial de 54 anos, aposentado, que estava trabalhando no feira, disse o comunicado.

Em Medina, cidade ao sudoeste de Cleveland, em Ohio, uma pessoa ficou ferida por um tiro acidental no Conrad & Dowdell Gun Show, de acordo com o delegado local Patrick Berarducci.

Um comerciante tentava remover as balas de uma pistola semi-automática Taurus 9 milímetros, que ele tinha acabado de comprar, quando a arma disparou, segundo Berarducci. Uma bala atingiu o parceiro de negócios do comerciante, de 62 anos de idade, no braço e na perna. Ele foi hospitalizado, segundo a polícia.

"Não há indicação de crime. É apenas um trágico acidente", disse Berarducci.

Em Indianápolis, um homem foi ferido levemente no Indy 1500 Gun and Knife Show, quando estava carregando sua arma de fogo calibre 45, semi-automática. Um disparo atingiu sua mão, segundo a Polícia do Estado de Indiana. Ele foi levado para um hospital para tratamento, disse a polícia.