Cinegrafista com Ebola está 'muito bem', diz hospital dos EUA O cinegrafista freelancer norte-americano diagnosticado com Ebola enquanto trabalhava para a rede NBC News na Libéria está se recuperando "muito bem" e poderá deixar em breve a unidade de isolamento do Centro Médico de Nebraska, onde recebe tratamento, disse nesta segunda-feira um médico que trabalha no hospital.