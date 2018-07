Citando conflitos, Obama renova sanções de 15 anos contra Sudão

O conflito em curso no sul do Kordofan, no Nilo Azul e em Darfour continuam a ameaçar a estabilidade regional, e os direitos humanos e crises humanitárias lá, incluindo a falta de ajuda humanitária, são muito graves, disse em comunicado o Departamento de Estado.

Obama assinou a ordem executiva na sexta-feira, que mantém vários conjuntos de sanções que foram impostas desde 1997 e que restringem comércio com os EUA e investimentos no país africano, além de bloquear bens do governo e de alguns funcionários do Sudão.

Centenas de milhares de pessoas fugiram de suas casas desde o início dos confrontos entre forças do governo e rebeldes do Movimento de Libertação Popular do Sudão-Norte se iniciou há mais de um ano.

(Por Paul Eckert)