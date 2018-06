Cliente diz que ficou preso em cela dentro da Macy's em NY e processa loja

O cliente, Rachid Bakhari, disse que o incidente teve início quando ele tentou trocar um cinto que havia comprado por 27 dólares, de acordo com o processo apresentado na segunda-feira num tribunal de Manhattan.

Já que tinha tirado a etiqueta do cinto, o cliente seguiu as orientações de um funcionário da loja, que o pediu para pegar um cinto com etiqueta na área de vendas e levá-lo ao caixa para registrar o preço e finalizar a devolução, segundo a ação.

De repente ele foi algemado por seguranças, que o levaram para uma cela dentro da loja, onde ele foi mantido por três horas, de acordo com o documento.

Na petição, Bakhari diz que a "Macy's mantém uma cela de prisão dentro da loja na Herald Square".

A Macy's não respondeu de imediato a pedidos por comentários sobre o processo.

A cela dentro da loja já fora mencionada em outras ações na Justiça contra a Macy's, incluindo uma iniciada pelo ator Rob Brown, do programa da HBO "Treme". Brown está entre vários clientes negros que acusaram a Macy's de discriminação, afirmando que foram detidos pela polícia após comprarem itens de luxo.

(Reportagem de Barbara Goldberg)