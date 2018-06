Coalizão liderada pelos EUA lança ataques ao Estado Islâmico

Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos lançou sete ataques aéreos no Iraque e dois na Síria desde o começo do sábado contra alvos do Estado Islâmico, afirmou a Força-Tarefa Conjunta Combinada neste domingo, 1 de março.

O comunicado emitido pelos militares informou que dois ataques aéreos envolvendo drones norte-americanos acertaram uma unidade tática do Estado Islâmico, nas cercanias de Al Hasakah, na Síria, destruindo dois veículos.

No Iraque, a força comandada pelos norte-americanos usou aviões de guerra e drones para atacar nas proximidades de Al Asad, Al Qaim, Kirkuk e Mosul, destruindo unidades táticas do Estado Islâmico, barcos, um armazém, prédios e outros alvos, de acordo com o comunicado.

Os ataques aconteceram entre as oito da manhã do sábado e as oito da manhã deste domingo no horário local, informou a força-tarefa.

