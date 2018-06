Colisão de trens nos EUA deixa dois mortos e mais de 100 feridos

Uma colisão entre dois trens na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, deixou pelo menos duas pessoas mortas e 116 feridos na manhã deste domingo. De acordo com a Polícia do condado de Lexington, um trem de passageiros, que viajava de Nova York a Miami, bateu com uma locomotiva de carga.

A Amtrak, concessionária federal que administra o serviço ferroviário nos EUA, confirmou que houve descarrilamento da locomotiva, onde há a cabine do maquinista, e de alguns vagões de passageiros. A companhia diz que havia 147 pessoas no transporte, contabilizando 139 passageiros e 8 membros da tripulação. As vítimas eram funcionárias da Amtrak: o engenheiro Michael Kempf, de 54 anos, e o condutor Michael Cella, de 36 - ambos estavam no vagão principal.

O outro trem é da empresa CSX, de transporte de carga. Cerca de 20 mil litros de combustível vazaram da locomotiva da CSX, mas as autoridades confirmaram que o derramamento do líquido não representa perigo. O governador da Carolina do Sul disse à imprensa que houve falha no trajeto do trem de passageiros e que o transporte da Amtrak vinha pela linha que é operada pela CSX. O trem de cargas estava estacionado quando ocorreu o acidente.

As pessoas que saíram ilesas foram levadas para um abrigo em uma escola na cidade de Pine Ridge, localizada às margens do sistema ferroviário onde ocorreu a colisão. No local, os passageiros estão abastecidos de água e comida. A polícia informou que entre os feridos não há ninguém em estado grave, apenas ferimentos leves e fraturas.

Casos recentes. As tensões em relação ao acidente deste domingo aumentam com o histórico recente de ocorrências envolvendo a Amtrak. Na última quarta-feira, 31, um trem de passageiros que levava congressistas republicanos colidiu com um caminhão de lixo, em Crozet, na Virgínia, causando a morte de uma pessoa que estava a bordo do caminhão. No dia 4 de janeiro, outro trem da Amtrak que levava mais de 300 passageiros descarrilou. Em dezembro, mais uma falha no transporte de passageiros da concessionária federal deixou vítimas fatais: houve descarrilamento em uma ferrovia, no Estado de Washington, o transporte caiu de uma ponte e matou 3 pessoas.

(Com Reuters e AP)