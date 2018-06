Com tosse, ex-presidente George H. Bush continua internado nos EUA

TEXAS - O ex-presidente norte-americano George H. W. Bush está em condição estável de saúde em um hospital do Texas, onde faz tratamento por complicações relacionadas a bronquite, e não há data para alta, disseram autoridades nesta segunda-feira, 3.

"Ele tem uma tosse insistente e seus médicos não estão com pressa para mandá-lo para casa", disse um porta-voz do hospital The Methodist Hospital, George Kovacik, em Houston.

O porta-voz da família Jim McGrath disse à Reuters que Bush, de 88 anos, teve um "dia realmente bom" no domingo assistindo ao Houston Texans derrotar o Tennessee Titans por 24 a 10 em jogo da Liga Nacional de Futebol Americano.

Bush foi internado em 23 de novembro com um quadro de bronquite. O jornal The Houston Chronicle disse em fevereiro que Bush havia sido diagnosticado com parkinsonismo na parte inferior do corpo, que causa perda de equilíbrio, e que geralmente ele usa cadeira de rodas.

Bush, um republicano e o 41º presidente dos Estados Unidos, tomou posse em 1989 e serviu um mandato na Casa Branca. Pai do ex-presidente George W. Bush, ele também foi parlamentar, embaixador na Organização das Nações Unidas e na China, diretor da CIA e vice-presidente por dois mandatos com Ronald Reagan.

Como presidente, Bush derrotou o Iraque na primeira Guerra do Golfo (1991), expulsando as forças de Saddam Hussein do Kuweit. Sua aprovação pública subiu, mas apenas 20 meses depois foi derrotado na tentativa de reeleição pelo democrata Bill Clinton.

Até os últimos anos, Bush era conhecido por ter uma vida ativa. Ele saltou de paraquedas para comemorar seus aniversários de 75, 80 e 85 anos.

Ele se encontrou com o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev no início de novembro em Houston. Em março, Bush oficialmente apoiou a campanha do republicano Mitt Romney para presidente.