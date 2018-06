Combate ao Estado Islâmico deve custar U$2,4 bilhões ou mais por ano aos EUA

Mas uma intensificação, incluindo mais ataques aéreos e um reforço significativo nas forças terrestres, pode fazer os gastos dispararem e ficarem entre 13 e 22 bilhões de dólares anuais, afirmou o estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Centro de Avaliações Estratégicas e Orçamentárias, uma entidade não partidária.

“Os custos futuros dependem em grande medida do quanto as operações irão durar, do nível de prontidão das operações aéreas e do emprego ou não de forças terrestres adicionais para além do já planejado”, declarou o relatório elaborado por Todd Harrison e outros analistas.

O secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel, disse aos repórteres na semana passada que o Pentágono gastou aproximadamente entre 7 e 10 milhões de dólares por dia nas operações contra o Estado Islâmico desde 16 de junho, quando seu país mobilizou tropas pela primeira vez para avaliar os militares iraquianos e aconselhar seus líderes.

Os Estados Unidos iniciaram seus ataques aéreos contra os militantes do Estado Islâmico no Iraque em 8 de agosto e os estenderam à Síria em 22 de setembro. As forças da coalizão realizaram 290 incursões aéreas nos dois países, das quais os militares norte-americanos executaram 265.

Os aviões dos EUA estão realizando cerca de 60 voos de reconhecimento por dia, e cerca de 1.600 soldados norte-americanos estão atuando em solo iraquiano.

A análise do centro de estudos estimou o custo das operações contra o Estado Islâmico até o dia 24 de setembro em algo entre 780 e 930 milhões de dólares, valor aproximado à estimativa diária de Hagel.