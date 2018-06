Comemorações do futebol americano são registradas como pequenos terremotos

O impacto mais intenso ocorreu depois de uma jogada que resultou num touchdown logo no começo do jogo, segundo John Vidale, diretor da Rede Sísimica do Noreste do Pacífico, na Universidade (do Estado) de Washington.

Os gritos e pulos no estádio CenturyLink Field foram registrados por um sismômetro usado pela rede, que monitora movimentação de terreno nos Estados de Washington e Oregon.

O equipamento marcou magnitude entre 1 e 2, disse Vidale, muito baixa para ser rastreada pelo Serviço Geológico dos EUA. O Touchdown de Michael Bennet foi o primeiro de quatro do Seattle, em sua vitória por 34 a 7.

"Todas as vezes que o Seahawks marcou um touchdown, houve um sinal sísmico", afirmou Vidale, cuja rede tem sua sede no Departamento das Ciências da Terra e do Espaço, na Universidade de Washington.

A rivalidade entre o Seahawks e o Saints já havia causado tremores em outras ocasiões.

