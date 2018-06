Companhias aéreas ficarão isentas de custos de limpeza ambiental pelo 11/9

O Segundo Circuito da Corte de Apelações dos Estados Unidos em Nova York disse que os ataques foram um ato de guerra, isentando os réus de responsabilidade, conforme a lei baixada em 1980 para lidar com os riscos ambientais e de saúde causados por poluição industrial.

A incorporadora Cedar & Washington Associates entrou com uma ação na Justiça em 2008 para reaver custos associados com a remoção de asbestos, fibra de vidro e outras partículas durante a reforma de um edifício de apartamentos de 12 andares perto do local em Manhattan onde as torres gêmeas do World Trade Center foram destruídas.

O Ato Federal de Responsabilidade, Compensação e Resposta Ambiental (Cercla) tem exceções quanto à responsabilidade, incluindo em atos de guerra.

"Os ataques tiraram dos réus todo o controle sobre os aviões e os edifícios... e impuseram responsabilidade única pelo evento e consequências ambientais aos fanáticos cujos atos os réus, nos termos do Cercla, não tinham como prever ou impedir", escreveu o juiz Dennis Jabos no parecer do tribunal.

O parecer confirmou uma decisão de 2013 do juiz distrital federal Alvin Hellerstein.

Advogados da Cedar & Washington não puderam ser localizados de imediato para comentar.

Os atentados, em que os sequestradores assumiram o controle de aviões da American e United, mataram cerca de 3.000 pessoas em Nova York, Washington e na Pensilvânia.

Os réus incluem as companhias aéreas, suas controladoras AMR Corp e United Continental Holdings, a Autoridade Portuária de Nova York & Nova Jersey e Larry Silverstein, arrendatário dos imóveis do World Trade Center.