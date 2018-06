Condoleezza Rice busca formar grupo bipartidário em imigração

Condoleezza é professora de ciências políticas na Universidade de Stanford, na Califórnia, e membro sênior do Hoover Institution. Ela está se empenhando pela criação do grupo com o ex-governador do Estado do Mississippi Haley Barbour, que é republicano, e com dois democratas, o ex-governador de Pensilvânia Ed Rendell e o ex- secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano Henry Cisneros, disse a fonte, sob condição de manter o anonimato.

O esforço pela formação do grupo ocorre num momento em que o presidente Barack Obama e as duas casas do Congresso estão envolvidos na busca de um meio de rever as leis de imigração dos EUA de forma que seja fortalecida a segurança ao longo da fronteira com o México e, ao mesmo tempo, se crie um caminho para que cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais tenham direito à cidadania.

Condoleezza fez um discurso bem-recebido na Convenção Nacional Republicana, em Tampa, em meados do ano passado, mas não tem demonstrado ter grandes aspirações políticas desde que deixou o Departamento de Estado, no final do governo de George W. Bush, há quatro anos.

