Congressista americana baleada em janeiro recebe alta

Giffords em dois momentos: em janeiro, antes do atentado (esq); e em maio, durante recuperação

WASHINGTON - A congressista dos Estados Unidos Gabrielle Giffords, baleada na cabeça em janeiro, recebeu alta na quarta-feira, 15, do hospital onde estava em tratamento em Houston (Texas), informou o centro médico. Giffords continuará a ser atendida no centro TIRR Memorial Hermann e residirá nos próximos meses em League City, a cerca de 40 quilômetros de Houston, onde contará com os cuidados de um enfermeiro 24 horas por dia.

A congressista democrata foi ferida no lado esquerdo da cabeça enquanto participava de um encontro com eleitores na saída de um supermercado em Tucson (Arizona). Desde então, sua reabilitação focou-se na recuperação da fala e da capacidade de caminhar.

Segundo relatou seu marido, o astronauta Mark Kelly, em comunicado, "qualquer um que conheça Gabby sabe que ela adora estar ao ar livre".

"Viver e trabalhar em um centro de reabilitação durante cinco meses foi especialmente duro para ela. Apesar de continuar indo ao TIRR todos os dias, a partir de agora, quando acabar o tratamento diário, ela estará com sua família", disse.

No último fim de semana, a congressista divulgou em seu perfil no Facebook imagens suas após o atentado. Nas fotos, se vê uma Giffords sorridente, com o cabelo mais curto e mais escuro.

Seis pessoas, entre elas uma menina, morreram e outras 12 ficaram feridas no tiroteio atribuído a Jared Loughner, que foi declarado recentemente mentalmente incapaz de ser submetido a julgamento.