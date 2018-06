Congresso dos EUA aprova novo pacote de sanções contra Irã

A legislação, acordada pelos líderes dos dois partidos, "busca apertar o cerco contra o regime além de qualquer coisa que tenha sido feita antes", disse a deputada republicana Ileana Ros-Lehtinen, presidente do Comitê de Assuntos Externos da Câmara.

A proposta segue agora para a sanção do presidente Barack Obama. A lei amplia as sanções comerciais sancionadas por Obama em dezembro, as quais levaram Japão, Coreia do Sul, Índia e outros países a cortar importações de petróleo iraniano.

Estados Unidos, União Europeia e outras nações ocidentais tentam conter a suposta busca iraniana por armas nucleares. A República Islâmica, contudo, alega que seu programa nuclear tem fins pacíficos.

O Senado aprovou a lei por unanimidade, enquanto na Câmara, o pacote passou por 421 votos a 6.

A legislação foi endossada pelo Comitê de Assuntos Públicos Americano-Israelense, um poderoso grupo lobista pró-Israel.

