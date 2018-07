Congresso dos EUA congela ajuda de US$ 700 milhões a Paquistão Um comitê do Congresso dos Estados Unidos congelou 700 milhões de dólares em ajuda ao Paquistão até que o país dê garantias de que está ajudando no combate à disseminação de bombas caseiras na região. Um senador paquistanês qualificou a decisão de insensata e propensa a esfriar ainda mais as relações bilaterais.