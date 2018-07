Congresso dos EUA retoma discussão sobre 'abismo fiscal' Diante do receio global com a indefinição política em Washington, os congressistas norte-americanos retornam à capital nesta terça-feira com um prazo de sete semanas para buscar um acordo que evite o aumento de impostos e cortes orçamentários programados para entrar em vigor em 2013, que ameaçam desencadear uma nova recessão.