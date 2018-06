Conselho de segurança de transporte dos EUA se diz pronto para ajudar com voo desaparecido da AirAsia O conselho de segurança de transporte nacional dos Estados Unidos está monitorando a situação sobre o desaparecimento do voo QZ8501 da AirAsia e está preparado para ajudar as autoridades indonésias se necessário, disse neste domingo um porta-voz da agência, que investiga grandes acidentes de transporte.