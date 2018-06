Construída sob protestos, Golden Gate completa 75 anos

Uma das mais admiradas e surpreendentes maravilhas do mundo feitas pelo homem, a ponte enfeitou milhões de cartões postais e já apareceu em um número incontável de filmes, mas no começo não foi recebida de braços abertos.

Operadores de balsas e ambientalistas se opuseram ao projeto e muitos engenheiros duvidaram que pudesse ser construída tão ousada estrutura sobre um estreito traiçoeiro no Oceano Pacífico. Os militares temiam que o colapso da Golden Gate pudesse bloquear o acesso à baía de San Francisco em tempo de guerra.

Alguns moradores da cidade chegaram a combater a ponte porque pensavam que poderia arruinar a bela vista, segundo relatam historiadores.

Kevin Starr, autor de “"Golden Gate: The Life and Times of America's Greatest Bridge", disse que em quase uma década foram 2 mil ações na Justiça relacionadas à ponte.

Mas Starr afirmou que o litígio e os contenciosos se encerraram em grande parte nos anos 1920, permitindo aos construtores trabalhar rapidamente assim que as fundações foram erguidas em 1932, em uma forma inicial de cooperação público-privada.

“O presidente Obama fala em projetos prontos (que empregam mão de obra)", disse Starr em entrevista por telefone. “Este era um projeto desse tipo"

O período de menos de duas décadas entre a concepção e a finalização significa que o projeto da Golden Gate pode ser comparado ao da proteção contra terremotos que vem sendo posto em prática na Bay Bridge, a poucos quilômetros de distância, disse Starr. A obra da Bay Bridge, de 6,2 bilhões de dólares, deve ser concluída em 2013, ou seja, 24 anos depois que um forte terremoto literalmente fez com que as autoridades fossem lançadas à ação.

A construção da Golden Gate, a um custo de 1,2 bilhão de dólares, em valores atualizados para os dias de hoje, foi uma tarefa hercúlea. Enquanto a ideia germinava nos prósperos anos 1920, no momento em que a obra se iniciava a Depressão havia deixado muita gente desesperada em busca de emprego.

“Lançada em meio a milhares de esperanças e temores, amaldiçoada e hostilizada com zombarias por milhares", foi o modo como o engenheiro-chefe, Joseph Strauss, descreveu a ponte em um poema escrito para marcar sua inauguração em 1937. Ele morreu menos de um ano depois.

Mesmo a cor laranja escuro da ponte foi um acidente. A cor foi usada no começo em um prime, enquanto os construtores decidiam como iriam pintá-la. A Marinha queria listras pretas e amarelas, para garantir que fosse vista em um estreito de difícil navegação para os marinheiros, por causa do denso nevoeiro, pesados ventos e fortes ondas oceânicas.

No final, as autoridades decidiram que gostaram da cor do prime, conhecida como Laranja Internacional, e ficaram com ela.

(Reportagem de Braden Reddall)