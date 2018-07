Corrida republicana para Casa Branca continua aberta, diz pesquisa

WASHINGTON - A corrida para a escolha do candidato presidencial republicano à Casa Branca na eleição de 2012 continua em aberto, com a grande maioria dos eleitores indecisos sobre quem vai apoiar no partido, mostrou uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 25.

O empresário Herman Cain continua a liderar a disputa, com apoio de 25% dos eleitores republicanos questionados pela pesquisa New York Times/CBS News. O ex-governador de Massachusetts Mitt Romney ficou em segundo lugar, com 21%.

Mas cerca de quatro em cada cinco dos eleitores republicanos entrevistados para a pesquisa disseram que ainda é muito cedo para decidir quem vão apoiar para a nomeação, com apenas 19% dizendo que já estão decididos.

O ex-favorito Rick Perry caiu para o quinto lugar na pesquisa, com apenas 6% de apoio. Perry, governador do Texas, liderou uma pesquisa similar em meados de setembro, com 23%. Ele agora também está atrás do ex-presidente da Câmara dos Deputados Newt Gingrich, que tem 10%, e do deputado Ron Paul, do Texas, com 8%.

A também deputada Michele Bachmann, de Minnesota, teve 2%, seguida pelo ex-governador de Utah Jon Huntsman e o ex-senador Rick Santorum, com menos de 1% cada.

O candidato republicano escolhido nas prévias do partido vai enfrentar o presidente democrata Barack Obama nas eleições de novembro de 2012. A pesquisa envolveu 1.475 eleitores registrados, incluindo 455 que disseram que planejam votar em uma primária republicana. Os resultados da pesquisa têm uma margem de erro de 4 pontos percentuais.