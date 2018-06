Criança supostamente curada de HIV exibe sinais do vírus nos EUA

A criança, conhecida como "Bebê do Mississippi", foi objeto de um estudo de caso sobre remissão duradoura da infecção publicado no periódico The New England Journal of Medicine no ano passado.

Atualmente com quatro anos, a criança nasceu prematura em uma clínica do Mississippi em 2010 de uma mãe infectada com o HIV. Depois de ser tratada durante 18 meses, ela passou mais de dois anos sem medicamentos antirretrovirais. Durante aquele período, exames de sangue não detectaram níveis do vírus.

"Certamente esta é uma reviravolta decepcionante para esta criança, para a equipe médica envolvida no seu cuidado e para a comunidade de pesquisa de HIV/AIDS”, declarou o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci.

(Reportagem de Toni Clarke, em Washington)