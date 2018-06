CRONOLOGIA-Principais tiroteios nos Estados Unidos em 2012

A seguir, alguns dos piores incidentes do tipo no país em 2012:

- 2 de abril: um atirador mata sete pessoas e fere três ao fazer disparos contra uma universidade cristã em Oakland.

- 20 de julho: um atirador mascarado mata 12 pessoas e fere 58 quando abre fogo contra espectadores do filme da série Batman "O Cavaleiro das Trevas", em Aurora, subúrbio de Denver, no Colorado.

- 5 de agosto: um atirador mata seis pessoas durante o culto de domingo de um templo Sikh em Oak Creek, no Wisconsin, antes de ser morto por um policial.

- 24 de agosto: duas pessoas são mortas e oito ficam feridas num tiroteio no lado de fora do Empire State Building, na cidade de Nova York, no auge da temporada turística.

- 27 de setembro: um ex-funcionário frustrado mata cinco pessoas e tira a própria vida em tiroteio numa empresa de Minneapolis da qual ele havia sido demitido.

- 21 de outubro: três pessoas são mortas na região de um spa em Milwaukee, incluindo a ex-mulher do suposto atirador, que se matou.

- 14 de dezembro: um atirador abre fogo contra a escola primária Sandy Hook em Newtown, Connecticut, matando várias pessoas, incluindo crianças.

Fontes: Reuters e Milwaukee Journal Sentinel

(Reportagem de David Cutler)