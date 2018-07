Dados de emprego mostram continuidade da recuperação--Casa Branca

"O relatório de emprego de hoje dá mais evidências de que a economia dos Estados Unidos está continuando a se recuperar das feridas causadas pela pior recessão desde a Grande Depressão", afirmou o presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, Alan Krueger, em comunicado.

O último relatório de emprego antes da eleição presidencial de 6 de novembro superou as expectativas e mostrou que a economia criou 171 mil postos de trabalho em outubro, de acordo com o Departamento do Trabalho. A taxa de desemprego subiu para 7,9 por cento ante 7,8 por cento.

(Reportagem de Margaret Chadbourn)