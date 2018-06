Dakota do Sul executa homem que estuprou e matou menina de 9 anos

Donald Moeller, de 60 anos, declarou sua inocência por mais de duas décadas antes de finalmente admitir, no início de outubro, que havia estuprado e esfaqueado até a morte Becky O'Connell, após sequestrá-la de uma loja de conveniência em Sioux Falls, onde ela tinha ido comprar doces.

Moeller foi declarado morto por injeção letal às 22h24 do horário local, na prisão estadual em Sioux Falls, de acordo com o Departamento de Correções do Estado. Ele foi o segundo assassino condenado a ser executado em Dakota do Sul este mês, mas apenas o quarto desde 1913.

A mãe de Becky, Tina Curl, e seu padrasto, Dave Curl, viajaram de sua casa em Lake Luzerne, Nova York, para testemunhar a execução de Moeller.

Fotos de Becky aos 9 anos e um retrato do como ela poderia ser aos 32 anos foram apresentadas pelos pais em uma coletiva de imprensa após a execução e publicadas pelo jornal Argus Leader em seu site.

"Todo mundo continua nos dizendo para fazer isso por Becky. Não há Becky por causa de Donald Moeller", disse Dave Curl sobre Moeller, acrescentando que a execução nunca lhes daria um encerramento, embora houvesse algum sentimento de alívio. "Seja certo ou errado, vamos odiar esse filho da (...) até o dia da morte. Que ele apodreça no inferno".

De acordo com os registros do tribunal, ele havia repetidamente estuprado e esfaqueada a menina. O corpo dela foi encontrado em uma área arborizada, com diversos ferimentos de faca na manhã seguinte ao desaparecimento.

Moeller foi condenado por estupro e assassinato e condenado à morte em 1992, mas foi concedido um novo julgamento após a Suprema Corte estadual determinar que os depoimentos de três outras pessoas vítimas de tentativas de agressões sexuais deram inadmissíveis.

Ele foi condenado e sentenciado novamente em 1997, mas continuou apelando até recentemente, quando desistiu e admitiu os crimes em uma audiência no início de outubro.

Quando questionado se tinha últimas palavras antes de sua execução, Moeller respondeu: "Não, senhor", e então, perguntou: "Eles são o meu fã clube?", em aparente referência às testemunhas da execução.

Moeller foi o 34o detento a ser executado nos Estados Unidos em 2012, de acordo com o Centro de Informação da Pena de Morte.