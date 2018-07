Debate republicano sobre fronteira põe em risco voto de latinos

A dura oposição à imigração ilegal e um controle mais firme nas fronteiras são alguns dos temas polêmicos defendidos pelo partido. Mas partes do debate sobre a questão -- como o foco em fechar a fronteira com o México -- não são bem vistas pelos eleitores da comunidade hispânica.

O escolhido do partido para se opor à tentativa de reeleição do presidente Barack Obama em 2012 vai precisar do apoio dos hispânicos, o grupo minoritário de crescimento mais rápido nos Estados Unidos.

Em 2008 Obama derrotou o republicano John McCain com ampla margem entre os hispânicos -- 67 por cento contra 31 por cento. Para vencer em 2012, seu oponente precisará aumentar a parcela republicana para 40 por cento, equiparando-se a George W. Bush, que era mais bem visto entre os imigrantes quando foi reeleito em 2004.

Os candidatos à vaga republicana mantiveram as críticas duras contra a imigração no debate em Nevada, onde 27 por cento da população é hispânica.

O governador do Texas, Rick Perry, disse que usará aviões teleguiados ao longo da fronteira com o México e defendeu o envio de tropas adicionais para patrulhar a região. Ele criticou o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney por usar uma empresa de limpeza de gramados que contratava imigrantes ilegais, enquanto Romney contra atacou Perry ao afirmar que ele não apoiou a construção de uma cerca na fronteira entre o Texas e o México.

O empresário Herman Cain, que é favorito na corrida para a nomeação republicana, foi questionado sobre seu comentário de que os Estados Unidos deveriam construir uma cerca elétrica ao longo da fronteira com o México, com arame farpado em cima.

Durante o final de semana Cain disse que sentia se os seus comentários haviam ofendido alguém, mas afirmou que não desistira da ideia.

"Eu não me desculpo de forma alguma por querer proteger os cidadãos norte-americanos e proteger nossos agentes na fronteira", disse Cain no debate de terça.

A congressista Michele Bachmann, por sua vez, criticou mulheres estrangeiras que vêm para os Estados Unidos e dão à luz "filhos-âncora", na qual baseiam seus pedidos para permanecer no país.

Romney acabou interrompendo a discussão acirrada para adotar um tom mais ameno. "Acredito que o importante para nós, republicanos, é dizer algo que ainda não foi dito. Acredito que cada um aqui ama a imigração legal. Nós respeitamos as pessoas que vêm para cá legalmente".