Democratas tentam superar impasse da dívida nos EUA

Diferenças arraigadas ainda dificultavam um entendimento, enquanto líderes democratas acusavam seus colegas republicanos de obstruir a negociação menos de 100 horas antes de o governo correr o risco de ficar sem dinheiro para pagar todas as suas contas.

A saga da dívida americana transferiu-se para o Senado na noite de sexta-feira, depois que a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou um plano de redução do déficit, rompendo uma semana de inércia política.

O Senado, dominado pelos democratas, rejeitou prontamente o plano, como era esperado, mas a aprovação anterior pelos deputados aumentou a esperança de que as duas casas cheguem a um acordo final.

O clima no Senado rapidamente azedou, no entanto, quando líderes democratas acusaram raivosamente o líder republicano do Senado, Mitch McConnell, de se recusar a falar com eles.

O líder democrata do Senado, Harry Reid, modificou seu plano, incluindo elementos de uma proposta anterior feita por McConnell, com a esperança de obter os votos republicanos. Mas ele recusou a oferta de McConnell de votar o plano imediatamente --um sinal de que Reid ainda não tem apoio suficiente.

A expectativa é que o Senado vote a proposta na manhã de domingo, abrindo espaço para uma deliberação final na segunda-feira, pouco antes da abertura dos mercados financeiros nos Estados Unidos. A Câmara dos Deputados marcou a votação de uma versão do plano de Reid para 14h (horário local) deste sábado.

O governo americano pode não ter dinheiro para pagar suas dívidas na terça-feira a menos que o Congresso concorde em elevar o teto da dívida de 14,3 trilhões de dólares.

"O país está em crise. Esse não é o momento para a costumeira política", disse o senador democrata Charles Schumer em uma coletiva de imprensa.

Apesar da dura retórica, há esperanças de que conversas de bastidores levarão a um acordo no final de semana. Os democratas dizem que muitos republicanos estão prontos a chegar a um acordo, mesmo que McConnell não esteja.