Denúncias de agressão sexual no meio militar dos EUA aumentam 50% em 2013

BY DAVID ALEXANDER AND PATRICIA ZENGERLE, Reuters

O secretário de Defesa, Chuck Hagel, disse que o salto nas agressões sexuais denuncias, de 3.374 no ano fiscal de 2012 para 5.061 em 2013, "não tem precedentes".

Ele anunciou seis novas diretrizes para expandir a luta, incluindo a revisão da política de álcool e o esforço para incentivar a denúncia por parte das vítimas do sexo masculino.

Acredita-se que os homens perfaçam cerca de metade das vítimas de agressão sexual no meio militar, mas eles constituem apenas 14 por cento dos casos denunciados que foram investigados.

"Acreditamos que as vítimas estejam cada vez mais confiantes no nosso sistema", afirmou Hagel em entrevista à imprensa no Pentágono. "Como esses crimes são subnotificados, demos passos para melhorar a comunicação, e isso é o que estamos vendo ."

Apesar do aumento do foco sobre a questão no último ano, as Forças Armadas continuaram a enfrentar incidentes constrangedores em que militares foram acusados ??de tolerar má conduta sexual e até mesmo incentivá-la, ao invés de combater o problema.

Críticos disseram que os números do Pentágono sobre o aumento de casos relatados demonstram pouca melhora na proporção de queixas que vão a julgamento ou na percentagem de condenações.

No ano fiscal de 2013, que terminou em 30 de setembro, 484 casos foram a julgamento e 370 pessoas foram condenadas, diz o relatório. No ano anterior foram 302 casos e 238 condenações.

"Você não pode me dizer que apenas um em cada dez casos são dignos de ir a julgamento. Isso é como dizer que 90 por cento das pessoas que fazem as denúncias estão mentindo", disse o deputado Jackie Speier, democrata da Califórnia, em entrevista à Reuters.

Speier e a senadora Kirsten Gillibrand, democrata de Nova York, se empenharam para remover a acusação de crimes sexuais da cadeia de comando militar e passá-la para as mãos de promotores especializados. O esforço foi derrotado por estreita margem no início do ano, mas o relatório desta quinta-feira reavivou os apelos para que isso seja reconsiderado.