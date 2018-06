Departamento de Justiça dos EUA nomeia novo chefe de contraespionagem

David Laufman vai se tornar chefe da seção de contraespionagem da divisão de segurança do Departamento de Justiça, de acordo com um anúncio interno ao qual a Reuters teve acesso. Ele começa a trabalhar no novo posto nesta segunda-feira.

Laufman, que já trabalhou como analista da CIA durante os anos 1980, foi investigador do Congresso nos anos 1990 e representante sênior do Departamento de Justiça durante o governo de George W. Bush no início dos anos 2000. Ele assume o cargo na agência após atuar no setor privado.

Bush nomeou Laufman em 2006 como inspetor-geral do Departamento de Defesa, mas Laufman renunciou ao cargo em meio a questionamentos do senador democrata Carl Levin sobre sua isenção.

A indicação de Laufman ocorre um mês após o chefe da divisão de segurança nacional, John Carlin, ter anunciado uma série de novas contratações e mudanças dentro da divisão para lidar com as crescentes ameaças de espionagem virtual patrocinada por Estados, assim como violações a leis de controle de exportação.

